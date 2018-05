Israël - Palestine : Hamas, Nakba, Gaza.... tout comprendre au regain de violences

Si la mobilisation est censée avoir démarré à l'initiative de la société civile, le Hamas a été de plus en plus impliqué, au moins dans son accompagnement, au fil des semaines. Il proclame que le mouvement est pacifique et que les milliers de membres de ses forces armées n'ont pas ouvertement sorti les armes. Mais Israël accuse le Hamas de se servir des manifestations pour mêler des hommes en armes et en civil aux protestataires et tenter de s'infiltrer en Israël ou disposer des engins explosifs le long de la barrière. Outre la riposte immédiate aux troubles, Israël a commencé à frapper ponctuellement avec son artillerie et son aviation des positions du Hamas, suivant le principe selon lequel le mouvement islamiste est responsable des événements sur le territoire.