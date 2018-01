Israël : poignardé à Eilat, le neveu d’Edouard Philippe a été rapatrié en France

Souffrant de blessures légères, deux des trois jeunes Français ont quitté l’hôpital où ils étaient soignés dès le lendemain matin. Le troisième est resté un jour de plus avant leur rapatriement vers la France qui a eu lieu vendredi dernier avec l’aide du Consulat de France. Si Yedhiot Ahronoth a évoqué une agression commise "sans raison", les enquêteurs devront déterminer l’origine et les causes réelles de cet acte violent.