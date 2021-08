Israël revendique des frappes aériennes au Liban, une première depuis 2014

La veille, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a demandé à ce qu’un "message ferme" soit envoyé à la Finul, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, présente dans le sud du pays. Présente depuis 1978, celle-ci surveille depuis 2006 la frontière israélienne en coopération avec l’armée libanaise et veille au respect de la résolution ayant été votée au Conseil de sécurité de l’ONU après le conflit entre Israël et le Hezbollah, ayant duré de juillet à août de cette année-là. "Dans cette période d’instabilité régionale, le rôle de coordination et de liaison de la Finul doit plus que jamais être respecté par toutes les parties", a rappelé Stefano Del Col, le commandant de la mission de l’ONU, dans un communiqué.