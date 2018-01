Israël : un programme d'expulsion pour près de 40.000 réfugiés africains en situation irrégulière

En août dernier, Benjamin Netanyahu s'était rendu dans le sud de Tel-Aviv, où résident des milliers de migrants africains, et s'était engagé "à rendre" ce secteur aux "citoyens israéliens". Trois mois plus tard, le Haut-commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR) avait exprimé son inquiétude face aux mesures du gouvernement israélien, rappelant notamment qu'Israël avait "des obligations légales s'agissant de la protection des réfugiés". Or, depuis que les autorités israéliennes ont pris en 2009 la responsabilité de déterminer qui entre dans cette catégorie, seuls huit Erythréens et deux Soudanais ont obtenu le statut, avait poursuivi le HCR.





Deux cents ressortissants soudanais originaires du Darfour (ouest) ont eux obtenu un "statut humanitaire en Israël", avait-il précisé. "Le secret entourant cette politique (migratoire), et le manque de transparence sur sa mise en œuvre, ont rendu très difficiles la surveillance et le suivi régulier de la situation des personnes" déjà renvoyées sur le continent africain, avait ajouté l'Onu.





Actuellement, dans le monde, 65,6 millions de personnes vivent loin de leur foyer, chassées par les guerres et les persécutions : 40,3 millions de personnes déplacées dans leur propre pays, 22,5 millions de réfugiés à l'étranger, ainsi que 2,8 millions de demandeurs d'asile en attente d'un statut, selon des chiffres datant de fin 2016, et diffusés par le HCR.