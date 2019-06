Israël : Netanyahu inaugure une colonie baptisée en hommage à Trump

Cette nouvelle colonie doit se construire sur le site d'un kibboutz du nom de Quela Bruchim, fondé en 1984 et dans lequel seules quatre familles vivent encore, dans des mobile homes. Environ 23.000 druzes, minorité arabophone et musulmane également présente en Syrie et au Liban voisin, vivent sur cette partie du Golan occupée et annexée par Israël, ainsi que 25.000 colons israéliens arrivés depuis 1967. Ces druzes sont apatrides : ils ont perdu leur nationalité syrienne et beaucoup ont refusé la carte d'identité israélienne. Ils se considèrent comme Syriens et sont farouchement opposés à l'annexion du territoire par l'Etat hébreu.





L'inauguration d'une nouvelle colonie, "ce qui n'a pas été fait depuis de nombreuses années", a souligné Benjamin Netanyahu, "va impulser le développement du plateau du Golan". Le Premier ministre a notamment promis des investissements dans la construction d'habitations et de routes mais aussi dans l'éducation et le tourisme.