Israël : une travailleuse philippine expulsée pour avoir eu un fils sur le territoire

Les premiers travailleurs philippins sont arrivés au début des années 1990 en Israël. A l'époque, en plein soulèvement palestinien, le pays manque de main d'oeuvre et se tourne vers l'Asie, mais impose aux immigrés de ne pas fonder de famille. "Israël a encouragé ces travailleuses à venir ici", rappelle Sigal Rozen, de l'organisation israélienne Hotline for Refugees and Migrants en s'indignant aujourd'hui du traitement qu'elles reçoivent.





Rosemarie et Rohan habitaient à Tel-Aviv et avaient noué des liens avec de nombreux travailleurs étrangers de leur quartier, selon l'ONG. Evangeline Nacional, également originaire des Philippines et dont le fils Kevin est le meilleur ami de Rohan, a témoigné des adieux déchirants entre les deux adolescents. "Rohan a emprunté un téléphone et parlé à mon fils", a-t-elle expliqué à l'Agence France Presse, "il ne faisait que pleurer, et mon fils aussi, ce sont des enfants !" Les deux garçons comprennent mais ne parlent pas le tagalog, la langue de leurs mères, selon Evangeline. "Nous avons tellement peur pour nos enfants maintenant que nous avons vu qu'ils ont fait partir Rohan".