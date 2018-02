La Maison Blanche songe à privatiser la Station spatiale internationale

"La Nasa va développer ses partenariats internationaux et commerciaux sur les sept prochaines années pour assurer la présence et l’accès continus des humains à l’orbite terrestre basse", poursuit le document. Le gouvernement américain va provisionner dans son budget 2019, qu’il doit dévoiler ce lundi, 150 millions de dollars" pour rendre possible le développement et la maturation d’entités et de capacités commerciales qui vont s’assurer que ceux qui prendront le relais de l’ISS […] soient opérationnels" en temps et en heure, continue le document. Cette somme serait déboursée uniquement pour assurer la transition.