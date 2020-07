Sainte-Sophie transformée en mosquée : la France "déplore" la décision de la Turquie

"Ces décisions remettent en cause l’un des actes les plus symboliques de la Turquie moderne et laïque", affirme Jean-Yves Le Drian dans un communiqué diffusé ce vendredi, se référant à la décision gouvernementale de 1934 qui conférait le statut de musée à l’édifice du VI° siècle. "L’intégrité de ce joyau religieux, architectural et historique, symbole de la liberté de religion, de tolérance et de diversité, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, doit être préservée, ajoute-t-il. Sainte-Sophie doit continuer à représenter la pluralité et la diversité du patrimoine religieux, le dialogue et la tolérance."