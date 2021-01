355 accusés, 900 témoins... l'Italie se prépare au procès hors norme de la 'Ndrangheta Alberto PIZZOLI / AFP

JUSTICE - Un procès colossal s'ouvre ce mercredi en Calabre pour juger des centaines de membres présumés de la redoutée 'Ndrangheta, la plus puissante des mafias italiennes.

La 'Ndrangheta sur le banc des accusés. Des membres de la plus puissante des mafias d'Italie vont être jugés à partir de mercredi dans un procès hors norme : durant plus de deux ans, ils seront des centaines d'accusés à se succéder pour (peut-être) faire la lumière sur les secrets du clan Mancuso et de ses associés. Pour accueillir ce "maxi-procès", une enceinte a été spécialement agencée à Lamezia, au cœur de la Calabre. C'est là que 355 accusés - parmi lesquels des dirigeants politiques, des fonctionnaires des policiers, des hommes d'affaires -, 900 témoins et 400 avocats seront entendus. Au cours d'une récente audience préliminaire, il a fallu pas moins de trois heures pour lire les noms des accusés. Premier d'entre eux : Luigi Mancuso,

"Quelques gros poissons"

Le boss du cercle mafieux a déjà passé près de vingt ans en prison. S'il se retrouve à nouveau devant des juges, c'est grâce à 58 témoins à charge, qui ont accepté de briser l'omerta, la loi du silence. Des dizaines d'autres suspects seront là, dotés de surnoms dignes d'un film de Hollywood : "Le loup", "P'tit gros", "Blondinet", "Petite chèvre"... Au centre des débats figurera le plus célèbre procureur antimafia de la péninsule, Nicola Gratteri, qui vit sous escorte policière depuis plus de trente ans. Ce Calabrais de 62 ans a joué enfant au foot avec nombre de ceux qu'il a mis ensuite derrière les barreaux. Sa vie est un combat pour anéantir "cette 'Ndrangheta asphyxiante".

Par ses proportions, ce procès n'est dépassé que par le premier "maxi-procès" de 1986-1987 à Palerme contre la Cosa Nostra sicilienne, à l'issue duquel 338 accusés furent condamnés. Les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino furent ensuite assassinés par la mafia. "Lors du maxi procès de Cosa Nostra, ils ont fait tomber les têtes des principales familles, ce n'est pas le cas cette fois. Quelques gros poissons vont être jugés, mais ce n'est pas la même échelle, même s'ils finissaient tous en prison", indique à l'AFP la criminologue Anna Sergi. Le nouveau procès, plus limité, cible l'une des nombreuses familles de la 'Ndrangheta, dont les tentacules couvrent le monde entier. Parmi les accusés figure l'ancien parlementaire Giancarlo Pittelli, un avocat renommé et ancien sénateur du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire entre la 'Ndrangheta et la politique, la finance et les institutions.

Environ 20.000 membres dans le monde

La plupart des accusés ont été arrêtés lors de raids de la police en décembre 2019 en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Bulgarie. L'éventail des crimes et délits qui leur sont reprochés est large : association mafieuse, meurtre et tentative de meurtre, trafic de drogue, usure, abus de pouvoir, recel et blanchiment d'argent.

Outre ces activités typiques des organisations criminelles, la 'Ndrangheta empoisonne aussi l'économie, prospérant dans le BTP, faisant main basse sur des fonds européens, et même des contrats de pompes funèbres en pleine pandémie, dont elle a largement su tirer profit. Elle s'est fait connaître dans les années 1980 et 1990 par une série d'enlèvements. Elle est notamment soupçonnée du rapt dans les années 70 à Rome du petit-fils du magnat américain du pétrole Jean Paul Getty. À noter qu'elle n'est considérée comme une mafia dans la loi italienne que depuis 2010, mais ses origines remontent au moins à l'unification de l'Italie en 1861. Personne ne sait exactement quels sont les effectifs, mais, selon la justice italienne, elle compte au moins 20.000 membres dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 milliards d'euros, en grande partie tiré du trafic de cocaïne.

