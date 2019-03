Italie : 51 élèves pris en otage échappent au pire

Cette prise d'otages d'une durée de quarante minutes a eu lieu à Milan, en Italie. Un chauffeur de bus, un Italien de 47 ans, a retenu prisonnier 51 collégiens et leurs accompagnateurs. Un des élèves a réussi à joindre la police et ils ont tous été sauvés in extremis, avant que le conducteur brûle le véhicule. Le Premier ministre italien s'est dit prêt à le déchoir de sa nationalité.



