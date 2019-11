"Acqua alta" à Venise : après le désastre, la cité se prépare à de nouvelles inondations

Les autorités évaluent les dégâts à "plusieurs centaines de millions d'euros", et beaucoup de musées et d'écoles sont restés fermés ce jeudi, alors que l'"acqua alta" du matin a été plutôt modérée, s'arrêtant à 1,13 mètre de hauteur. Le Premier ministre Giuseppe Conte, sur les lieux depuis la veille, a supervisé une réunion de crise à la préfecture et annoncé que le Conseil des ministres prendrait "un décret sur l'état d'urgence" afin d'"adopter les premières aides financières" permettant de "rétablir les services publics". Cette procédure, régulièrement utilisée, dote le gouvernement de "pouvoirs et moyens exceptionnels".

Le décret débloquera "immédiatement" des fonds chiffrés à "5.000 euros pour les particuliers et 20.000 euros pour les commerces", a précisé M. Conte. Le 26 novembre, un comité spécial sur Venise sera convoqué pour "discuter de la gestion générale des problèmes concernant Venise et en particulier ses infrastructures". Il abordera notamment des questions épineuses : le plan de contournement du centre historique pour les paquebots de croisière et le méga-projet Moïse de digues censées protéger la lagune.