Amoureuse, une infirmière donne son rein à un patient avant de l'épouser

"Je me souviens du premier jour où je l'ai vu, j'ai immédiatement ressenti son anxiété, ses soucis et ses doutes", a poursuivi l'Italienne, qui raconte avoir découvert par la suite que ses reins étaient compatibles à 99% avec le malade. Une nouvelle qui l'a poussée, sans hésiter, à donner l'un de ses organes à son amant. Quelques mois plus tard, en juillet 2014, la greffe est un succès. De quoi sceller à jamais l'amour de ces deux tourtereaux, qui ont fini par se dire "oui" fin janvier 2018.