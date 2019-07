Italie : Carola Rackete, "la capitaine des migrants", va porter plainte contre Matteo Salvini

Matteo Salvini considère, lui, que la juge a pris, en la libérant, une décision politique (selon elle, Carola Rackete n’a violé aucune loi et n’a fait qu’accomplir son devoir de protection de la vie humaine), et rappelle que deux autres enquêtes, pour résistance à un officier et pour aide à l'immigration clandestine, continuent de peser sur elle. Il n’a, du reste, pas tardé à réagir aux déclarations de l’avocat, tweetant : "Elle enfreint les lois et attaque des navires militaires italiens, en ensuite elle porte plainte contre moi. Je n'ai pas peur des mafieux, alors imaginez une communiste allemande riche et gâtée… Gros bisous." Enfin un peu de tendresse dans ce monde de brutes.