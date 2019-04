Elles s'embrassent pendant un selfie avec Matteo Salvini pour dénoncer ses positions anti-LGBT

Suite au geste "volontairement provocateur" des deux activistes, Matteo Salvini a lui-même posté le selfie photobombé accompagné de la légende "Salutations, paix et bien, mes sœurs". "Elles ont pensé qu'elles étaient grossières avec moi mais j'étais content", a répondu vendredi le vice-Premier ministre italien lors d'un meeting à Gela, toujours en Sicile. "Si une fille veut faire l'amour avec une autre fille, ça ne me concerne pas, tant ça n'efface pas les deux plus beaux mots du monde, maman et papa. Pour le reste, chacun aime qui il veut. Vive l'amour. Paix et amour." Une façon plus ou moins subtile de sauver la face.