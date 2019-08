Italie : Conte chargé de former un gouvernement avec le M5S et le Parti démocrate

La présence de Giuseppe Conte à la tête de ce futur gouvernement est considéré comme une "garantie" pour le M5S, a précisé Luigi Di Maio, égratignant au passage son ex-allié Matteo Salvini pour avoir "coupé le courant" de la coalition qu'ils formaient depuis 14 mois et laissé "60 millions d'Italiens sans gouvernement" début août. Cet accord trouvé entre le M5S et le PD a été trouvé au terme de deux jours de négociations, lors desquels le Mouvement 5 Etoiles a été reçu en dernier.





Avant Luigi di Maio, le chef du PD, Nicola Zingaretti, s'était montré enthousiaste et avait jugé possible de former "un gouvernement de changement" qui donnera "la parole à la belle Italie, celle où l'espoir gagne sur la peur, la compréhension sur les rancœurs et la concorde sur la haine". Il avait auparavant annoncé la mise en place d'une ébauche de programme commun entre le PD et le M5S, une "première contribution politique à présenter au président".