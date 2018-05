Crise politique en Italie : Conte renonce, un "monsieur austérité" à la tête du pays ?

"C'est un conflit institutionnel sans précédent", a déclaré, furieux, Matteo Salvini, le chef de file de la Ligue, qui était pressenti à l'Intérieur, dans une vidéo diffusée sur Facebook. "Nous avons travaillé pendant des semaines pour faire naître un gouvernement qui défende les intérêts des citoyens italiens. Mais quelqu'un (sur la pression de qui ?) nous a dit NON", a-t-il martelé. Avant même la fin de la réunion entre Conte et le président italien, il estimait que la seule solution passait par un nouveau scrutin. "Dans une démocratie, si nous sommes toujours en démocratie, il n'y a qu'une seule chose à faire, laisser les Italiens avoir leur mot à dire", a-t-il affirmé.





"Il y a un grand problème en Italie : la démocratie", a pour sa part estimé Luigi Di Maio. "Nous étions prêts à gouverner et on nous a dit non, parce que le problème est que les agences de notation dans toute l'Europe étaient inquiètes à cause d'un homme qui allait devenir ministre de l'Economie", a-t-il ajouté. "Alors disons-le clairement qu'il est inutile d'aller voter, puisque les gouvernements, ce sont les agences de notation, les lobbys financiers et bancaires qui les font. Toujours les mêmes."





Plus tard dans la soirée, Luigi di Maio a déclaré qu'il chercherait à obtenir du Parlement la destitution du président Matterella après son refus. Di Maio a dit vouloir invoquer l'article 90 de la Constitution italienne, qui permet de mettre en accusation le chef de l'Etat pour "haute trahison" ou "atteinte à la Constitution".