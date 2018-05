"Giuseppe Conte ? Inconnu au bataillon !" : en Italie, un novice de la politique en lice pour diriger le nouveau gouvernement

"Giuseppe Conte ? Il est inconnu au bataillon !", assure à LCI Luisa Pace. Correspondante pour la Valle dei Templi, cette journaliste reconnaît que peu d'informations ont filtré concernant cet homme providentiel : "C'est quelqu'un de posé, d'assez décidé. Il a une personnalité assez carrée. Ce ne serait pas plus mal d'avoir un inconnu : il y a tellement de rivalités qui se sont exacerbées depuis début les élections début mars. On a assisté à des guerres d'égos, la tentative de retour de Berlusconi…."





Né en 1964 à Volturara Appula, village de 500 habitants dans les Pouilles, Giuseppe Conte a fait de brillantes études de droit à Rome et fréquenté (selon un CV de 12 pages publié sur le site du M5S) les universités les plus prestigieuses du monde : Yale, la Sorbonne, Cambridge... Il a enseigné dans des facultés en Sardaigne, à Rome, à Florence ou à Malte et était jusqu'à lundi professeur de droit privé à Florence, tout en exerçant dans un cabinet d'avocats dans la capitale. Il a été aussi membre du Conseil d'administration de l'Agence spatiale italienne, consultant juridique de la Chambre de commerce de Rome ou encore membre du comité de surveillance de plusieurs sociétés d'assurances en faillite.





Avec un CV long comme le bras, Giuseppe va-t-il convaincre un pays embourbé dans une crise politique ? "Les Italiens vont attendre les faits. Ils ont voté avec perplexité, sans conviction... Personne n'était convaincu. Le fait que Conte soit nouveau dans la vie politique peut être un atout, il va bénéficier de l'attention des Italiens", estime Luisa Pace. Sans remettre en doute les qualités professionnelles et intellectuelles du futur homme fort du pays, la presse italienne s'interrogeait lundi sur sa crédibilité et son autorité sur la scène internationale. "Un Premier ministre sans pouvoir", écrivait lundi La Repubblica (gauche) dans son éditorial. Incapables de se mettre d'accord sur un poids lourd politique, le M5S et la Ligue "sont obligés aujourd'hui de nommer un technocrate non élu", un comble pour ces deux partis qui ont passé les dernières années à pourfendre les divers gouvernements techniques ou de coalition, poursuit le quotidien.