Italie : repéré au fond d'un ravin, le corps de Simon Gautier sera évacué ce lundi

Les secouristes mobilisés pour retrouver Simon Gautier, l’étudiant français de 27 ans qui avait appelé

à l'aide il y a 9 jours après s'être blessé en effectuant seul une randonnée dans le sud de l'Italie, vont évacuer son corps ce lundi.





Après plusieurs jours de recherches, le corps de Simon Gautier a été repéré dimanche en début de soirée dans le fond d’un ravin à Belvedere di Ciolandre, sur la côte, à près de 200 km au sud de Naples. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes du décès et établir si le jeune homme aurait pu être sauvé si les secours avaient réagi plus rapidement après son appel le vendredi 9 août.