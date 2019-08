Italie : le décret sécuritaire et anti-migrants de Matteo Salvini adopté par le Sénat

S’il doit encore être ratifié par Sergio Mattarella, le président italien, ce vote a été salué par son instigateur, Matteo Salvini. Le patron de La Ligue s’est félicité sur les réseaux sociaux et devant les caméras d’un décret qui octroie "plus de pouvoirs aux forces de l'ordre, plus de contrôles aux frontières, plus d'hommes pour arrêter les mafieux". Une victoire que le fondateur du parti d’extrême droite lie à… la Vierge Marie. "Il me plait que cette belle journée tombe un 5 août, jour de l’anniversaire de la Vierge Marie. Je suis convaincu que c’est un beau cadeau à l’Italie et au reste du monde."





Contrairement à l’homme fort du gouvernement, l’ONG Mediterranea saving humans décrit plutôt une "triste journée". Cette association italienne, notamment partenaire de Sea Watch, écrit sur Twitter : "Dès aujourd’hui, nous sommes inhumains." Une critique reprise en cœur par toutes les ONG. Médecins sans frontières a dénoncé un décret qui "infligera de nouvelles souffrances inutiles, entravera le système de secours et mettra la vie des personnes vulnérables encore plus en danger". Et Amnesty international a fustigé des mesures qui "n'améliorent la sécurité de personne", alors même que la mer Méditerranée est devenue la route maritime la plus meurtrière au monde, avec 840 victimes depuis le début de l'année, selon le dernier décompte de l'Organisation internationale pour les migrations.