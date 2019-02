Italie : le démantèlement du pont de Gênes a débuté

En Italie, le premier acte du démantèlement du pont de Gênes a démarré. La ville est désormais coupée en deux. Un segment de quarante mètres, dont le poids dépasse les 900 tonnes, a été découpé le 8 février 2019. Le démantèlement de ce viaduc va durer six mois. Baptisé "Piano", l'ouvrage qui va le remplacer sera opérationnel en avril 2020.



