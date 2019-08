Italie : le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles proches d'un accord

Près de trois semaines après le dynamitage par le patron de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini de l'alliance instable formée seulement 14 mois plus tôt avec le M5S, la recomposition du paysage politique semble en bonne voie. Les pourparlers se sont intensifiés entre le Mouvement 5 étoiles (M5S) et le PD, première force de gauche, pour constituer un nouvel exécutif, déjà baptisé "jaune-rouge" par les médias, et s'accorder sur un Premier ministre. "Je suis optimiste pour construire cet accord, nous sommes sur la bonne voie. Former un gouvernement est une chose sérieuse", a déclaré Nicola Zingaretti, chef du PD, après avoir rencontré brièvement celui du M5S, Luigi Di Maio.