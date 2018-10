Italie : le troisième "meilleur maire du monde" arrêté pour aide à l'immigration clandestine

Tout commence par une belle histoire, celle d'un village intimement lié à l’immigration depuis 1998. Cette année-là, un bateau transportant 300 kurdes échouent au pied de Riace. Avec d’autres habitants, Domenico Lucano décide de leur venir en aide en leur offrant le gîte et le couvert. Un an plus tard, il créé l’association Città Futura (ville du futur, en français). Objectif : rénover les maisons abandonnées pour y loger des migrants, leur offrir une formation et dans le même temps redonner vie au village. La structure reçoit l’aide de l’Etat et de l’Union européenne.





Le temps que leurs démarches administratives avancent, les migrants arrivés dans ce petit village reçoivent une petite allocation qui comprend une aide juridique, des soins, des vêtements, les frais d’hébergement. Ils doivent en échange apprendre l’italien et suivre une formation professionnelle. Le village arrive ainsi à revaloriser les métiers artisanaux traditionnels avec l’aide des anciens et surtout à repeupler et dynamiser le village. En 2004, Domenico Lucano devient maire et poursuit ce projet d’intégration.





En 20 ans, des dizaines d'Afghans, Erythréens ou Irakiens se sont installés, repeuplant le village et son école, attirant même le tourisme en rouvrant des ateliers d'artisanat local main dans la main avec des anciens du village.





Une démarche donnant-donnant qui a valu à l’édile de gauche d’être reconnu "troisième meilleur maire du monde" en 2010, puis d’être cité parmi les 100 personnalités les plus influentes par le magazine Fortune en 2016. M. Lucano a également inspiré un docu-fiction de Wim Wenders.