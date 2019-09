Italie : les militants du Mouvement 5 Etoiles approuvent très largement la coalition avec le Parti démocrate

VIRAGE - Les militants du Mouvement 5 Etoiles (M5S) ont "dit oui à une très grande majorité", lors d'un vote en ligne, à la coalition gouvernementale entre le M5S et le Parti démocrate (gauche), a annoncé le chef du mouvement Luigi Di Maio.

Après son pari raté, Matteo Salvini n'a pas tardé à annoncer son plan de bataille pour revenir au pouvoir : "Dès aujourd'hui, vous m'aurez face à vous plus en colère et déterminé qu'avant, j'irai de ville en ville et nous regagnerons ce pays", a-t-il lancé mardi dans un message sur Facebook. L'objectif du leader souverainiste est de partir en campagne pour faire tomber le gouvernement et obtenir au plus vite des élections. L'équipe gouvernementale de Giuseppe Conte devrait être présentée ce mercredi matin au président de la République.