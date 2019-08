Italie : le corps de Simon Gautier récupéré et conduit à l'hôpital pour autopsie

Les secouristes mobilisés pour retrouver Simon Gautier, l’étudiant français de 27 ans qui avait appelé à l'aide il y a 9 jours après s'être blessé en effectuant seul une randonnée dans le sud de l'Italie, ont récupéré le corps, retrouvé dimanche soir. Auparavant, des membres des secours alpins l'avaient veillé toute la nuit dans cette zone escarpée où les falaises plongent dans la mer sur la commune de San Giovanni a Piro, à près de 200 km au sud de Naples





Les secouristes ont placé le corps sur une civière et l'ont fait descendre en rappel jusqu'à une petite plage en contrebas. De là, une vedette des garde-côtes l'a récupéré et emmené à la mi-journée au port de Policastro Bussentino. Il a ensuite été conduit à l'hôpital le plus proche, à Sapri, a confirmé un responsable des forces de l'ordre.





Une autopsie devrait ensuite être menée pour examiner les causes du décès, afin de notamment déterminer si une mobilisation plus rapide et plus massive des secours aurait pu sauver Simon Gautier.