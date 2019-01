Italie : Polignano veut devenir le paradis fiscal des retraités

Dans le Sud de l'Italie, les murs de Polignano surplombent la mer Adriatique. Ce village digne d'une carte-postale souhaite devenir le paradis fiscal des retraités européens. Le gouvernement italien a promis de limiter à 7% la taxe sur les pensions des seniors. Et pour que Polignano ne s'endort pas en hiver, les commerces seraient ouverts toute l'année.



