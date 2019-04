Italie : que s'est-il passé au semi-marathon de Trieste, accusé de racisme ?

Un semi-marathon en Italie d'abord interdit aux athlètes africains, puis finalement ouvert à tous. A Trieste, dans le nord-est du pays, une course de fond qui doit se tenir le 5 mai a beaucoup fait parler d'elle et a provoqué une polémique qui a fait régait jusqu'au sommet de l'Etat.





Alors que l'organisateur de l'événement, Fabio Carini, avait dans un premier temps annoncé que le semi-marathon de la ville ne serait ouvert qu'aux athlètes européens, afin, selon lui, que des mesures soient prises pour réglementer "un commerce d’athlètes africains de grande valeur, qui sont purement et simplement exploités", celui-ci a assuré au quotidien La Reppublica que cette décision n'était qu'"une provocation qui a atteint sa cible et qui a attiré une grande attention sur un thème éthique fondamental". Pour mettre fin à la polémique, Carini a finalement indiqué qu'il allait "inviter des athlètes africains, contrairement à ce qui avait été annoncé".





Interrogé par la télévision italienne RAI, l'organisateur de la course a dit reconnaître "que que nous aurions dû soulever le problème de façon différente et avec un timing différent et c'est ce que nous ferons. Je regrette les réactions provoquées par cette décision et je présente mes excuses à ceux qui se sont honnêtement sentis offensés".