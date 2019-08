Italie : un Français de 27 ans porté disparu depuis 5 jours

"Je suis tombé dans une falaise, j'ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis." Voici le message que Simon Gautier, un Français de 27 ans (bien 27 ans et non 29 ans), a adressé aux secouristes vendredi dernier. Près d'une semaine plus tard, ces derniers n'ont toujours pas retrouvé la moindre trace du jeune homme, tombé le long de la côte du golfe de Policastro, au sud de Naples.





Selon la presse italienne qui se fait l'écho ce mercredi de l'affaire, le jeune homme a signalé son accident en début de matinée, le vendredi. Son appel aurait été reçu par les carabiniers de la commune de Lagonegro, située à environ 25 km de Policastro. Il faudra pourtant attendre la tombée de la nuit, selon La Repubblica, pour que la commune de San Giovanni a Piro - où a eu lieu l'accident - prenne en main les recherches.