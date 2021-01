Italie : TikTok bloqué pour les utilisateurs dont l’âge n’est pas vérifié après la mort d'une fillette

L'Autorité italienne de protection des données avait déjà lancé une procédure contre TikTok en décembre 2019. Elle lui reproche notamment son "manque d'attention à la protection des mineurs, la facilité de contourner l'interdiction de s'inscrire pour les plus petits et le manque de transparence et de clarté des informations données aux usagers ainsi que les réglages prédéfinis non respectueux de la vie privée".