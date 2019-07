Trois questions sur la découverte d'un missile et d'un arsenal de guerre dans le milieu de l'ultra-droite italienne

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé mardi que l'enquête ayant permis la découverte était partie de menaces de mort contre lui. "C'était l'une des nombreuses menaces de mort qui m'arrivent tous les jours et dont je ne parle pas", a-t-il assuré. "Cette fois-ci, elle était détaillée, même si on ne sait jamais si on a affaire à un fou. Les services secrets parlaient d'un groupe ukrainien qui voulait attenter à ma vie."





L’opération, organisée par la police de Turin, visait à l’origine des Italiens impliqués dans la guerre du Donbass, en Ukraine, et ciblait des groupes extrémistes de l'ultra-droite. La guerre du Donbass est le conflit armé entre les mouvements séparatistes pro-russes et le gouvernement ukrainien, qui a débuté en 2014, avant l’annexion de la Crimée par la Russie, et qui se poursuit.