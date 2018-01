Italie : un ado de 16 ans fait condamner sa mère qui postait des photos de lui sur Facebook

C'est une drôle et finalement peu courante affaire qui agite les réseaux sociaux italiens. Une mère de famille a récemment été condamnée par un tribunal civil de Rome à la demande de son fils, un adolescent de 16 ans. Celui-ci avait saisi la justice, ne supportant plus que sa mère publie sans son consentement de nombreuses photos de lui et des commentaires sur sa vie sur Facebook.





Le tribunal a donné raison à l'enfant en ordonnant à la mère de famille de retirer tous les clichés postés d'ici le 1er février prochain, rapporte La Stampa. Elle aura par ailleurs l'interdiction d'en poster de nouveaux, sous peine de devoir verser 10.000 euros d'amende et des dommages et intérêts à son fils.