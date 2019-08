Italie : un adolescent italien a reconnu avoir jeté la poubelle qui a blessé un jeune touriste français

Il voulait s'acheter un sandwich en sortant de boite de nuit et ne pouvant assouvir sa faim, il a dit avoir agi par "dépit". Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il dormait sous une tente sur la plage, un jeune touriste français de 12 ans a été grièvement blessé par une poubelle, jetée d'une hauteur de 20 mètres. Blessé, l'enfant, qui dormait avec sa famille, souffre d'un traumatisme crânien et est en observation dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital pédiatrique de Gênes.





Les carabiniers sont remontés jusqu'au coupable en interrogeant des dizaines de jeunes présents cette nuit-là dans la discothèque située sur une falaise non loin de la plage, et dont certains avaient vu quelqu'un jeter la poubelle. La première hypothèse des carabiniers avait été celle d'"un geste volontaire" dirigé contre du "camping sauvage", interdit en Italie, avant d'abandonner cette piste et de creuser celle d'un déséquilibré ou d'un ivrogne.