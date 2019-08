VIDÉO - Minute de silence à Gênes un an après l'effondrement du pont Morandi

En attendant un nouveau pont indispensable à une traversée rapide de cette métropole de plus de 580.000 habitants, la bataille judiciaire bat son plein. D'un côté le principal accusé, la société Autostrade per l'Italia (ASPI), gestionnaire de ce viaduc routier et propriété de la famille Benetton, de l'autre côté les familles des victimes et de nombreux responsables politiques, essentiellement du Mouvement 5 étoiles (M5S), qui considèrent l'effondrement de l'édifice autoroutier comme la conséquence directe d'un mauvais entretien et accusent ASPI d'avoir privilégié ses bénéfices au détriment de la sécurité.