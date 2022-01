Italie : un drapeau nazi posé sur le cercueil d’une militante néofasciste, le diocèse de Rome indigné

Un drapeau nazi qui recouvre le cercueil d'une militante néofasciste de 44 ans lors de funérailles à Rome devant l'église Santa Lucia. Cette vision a provoqué l'indignation dans le diocèse de la capitale italienne. La photo a été publiée dans le quotidien La Repubblica et sur le cliché, on aperçoit donc ce drapeau rouge orné d'une croix gammée.

Le diocèse de Rome a confirmé que le cercueil avait été couvert par un drapeau nazi, qu'il a qualifié de "symbole horrible incompatible avec le christianisme", ajoutant que certaines des personnes présentes ont crié et fait des gestes en rapport avec "cette idéologie extrémiste". Le diocèse a condamné dans un communiqué cet incident comme "offensant et inacceptable". Le curé de la paroisse, Alessandro Zenobbi, a exprimé sa "profonde tristesse, déception et consternation pour ce qui s'est passé, tout en prenant ses distances par rapport à chaque mot, geste et symbole utilisé à l'extérieur de l'église".

Toujours selon les journalistes de La Repubblica, la police a assisté aux funérailles et continue de mener l'enquête sur l'évènement.