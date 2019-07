Italie : un paquebot a créé une grosse frayeur à Venise

Le drame a été évité de peu en Italie. Un paquebot a manqué de percuter un yacht et de frôler un quai en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le bateau, long comme trois terrains de foot et haut comme un immeuble de 17 étages, a dû se faire aider par trois remorqueurs pour accoster. L'incident rappelle celui du 3 juin 2019, où un bateau de croisière, en panne de moteur, a percuté un quai. Depuis le 8 juin 2019, les Italiens manifestent afin d'interdire l'entrée de ces paquebots en ville, jugés polluants et dangereux pour les fondations de Venise.



