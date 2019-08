Italie : un randonneur français introuvable depuis une semaine

Cela fait sept jours que Simon Gautier est introuvable, depuis son appel à l'aide le 9 août dernier. Ce Français était parti seul en randonnée en Italie, et n'a plus donné signe de vie depuis. Des recherches ont été lancées, mais ses proches estiment que le dispositif est insuffisant. Ils se sont confiés à notre envoyé spécial, Jérôme Garro.



