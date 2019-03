Italie : une ex-mannequin - témoin clé dans un procès contre Berlusconi - meurt empoisonnée

A-t-on voulu faire taire une témoin gênante ? C'est la question que se posent aujourd'hui de nombreux Italiens. L'ex-mannequin marocaine Imane Fadil aurait été empoisonnée avec des substances radioactives, selon la presse italienne. La jeune femme de 33 ans, hospitalisée le 29 janvier dernier dans les environs de Milan, est décédée le 1er mars, a indiqué le procureur de Milan Francesco Greco. Une enquête a été ouverte.





Selon le Corriere della Sera, l'hôpital où se trouvait la jeune femme a procédé à des examens pour tenter de comprendre quelle était la cause de la détérioration de sa santé. N'ayant rien trouvé, il a envoyé des échantillons à un laboratoire spécialisé de Pavie (nord). Selon ce même quotidien - citant des sources non identifiées - les résultats sont parvenus le 6 mars, cinq jours après le décès de la jeune femme, et évoquent "la présence d'un mélange de substances radioactives qu'il n'est pas possible de trouver normalement dans le commerce".





Selon Paolo Sevesi, l'avocat d'Imane Fadil, cette dernière lui avait confié "sa crainte d'avoir été empoisonnée", indique pour sa part l'agence AGI.