Italie : vive émotion après le meurtre d'un carabinier par un touriste américain

Finnegan Elder, 18 ans, et Gabriel Natale Hjorth, 19 ans, deux touristes américains, ont été arrêtés vendredi matin à Rome, accusés de meurtre aggravé et de tentative d'extorsion. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes Américains avaient pris le sac d'un dealer qui leur avait vendu de l'aspirine pour de la cocaïne et réclamaient 100 euros pour le lui rendre. Mais ce dernier a prévenu les forces de l'ordre et ce sont les gendarmes qui se sont rendu, en civil, au rendez-vous fixé pour l'échange.





Celui qui a reconnu avoir porté les coups de couteau, Finnegan Elder, a expliqué avoir cru qu'il s'agissait d'amis du dealer et avoir paniqué. Le couteau a été retrouvé dissimulé dans la chambre d'un hôtel quatre étoiles où les deux jeunes originaires de San Francisco séjournaient non loin de là. Selon l'agence AGI citant un document judiciaire, le couteau ayant servi à tuer le jeune carabinier était de type militaire avec une lame de 18 cm de long. Selon CNN, le couteau provient tout droit des Etats-Unis.