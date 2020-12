"J'ai vacciné le Père Noël moi-même" : le "Mr Covid" de la Maison Blanche rassure les enfants

Alors que l'épidémie de Covid-19 fait des ravages aux Etats-Unis, de jeunes Américains s'inquiètent. Ils se demandent en effet si le Père Noël, qui doit visiter d'innombrables foyers durant la nuit du 24 décembre, va être en mesure d'assurer sa traditionnelle tournée. Interpellé samedi à la télévision par une série d'enfants, le "Monsieur Covid-19" de la Maison-Blanche, a tenu à apporter des nouvelles rassurantes.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses et célèbre visage scientifique de la pandémie aux États-Unis, a ainsi déclaré qu'il avait personnellement vacciné le vieil homme à la célèbre barbe blanche, une mission semble-t-il prise très à cœur. "Je me suis occupé de cela pour vous parce que j'avais peur que vous soyez mécontents", a-t-il déclaré lors d'une émission de télévision destinée aux familles. "J'ai fait le voyage au pôle Nord, j'y suis allé et j'ai vacciné le Père Noël moi-même. J'ai mesuré son niveau d'immunité et il est prêt à partir", a certifié l'immunologue.