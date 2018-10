"J'avais bu une bière, j'avais bu une bière..." Trump se moque de l'accusatrice de son candidat à la Cour suprême

"Dans quel quartier cela s'est-il passé ? Je ne sais pas. Où est la maison ? Je ne sais pas. Au premier étage, au rez-de-chaussée, où ? Je ne sais pas. Mais j'avais bu une bière, c'est la seule chose dont je me souviens", a poursuivi le président. "Et la vie d'un homme est en lambeaux, la vie d'un homme a été brisée", a ajouté le président américain, qui avait jusqu'ici pris soin de ne pas s'en prendre directement à l'accusatrice. Vendredi 28 septembre, depuis la Maison Blanche, Donald Trump avait en effet adopté un ton très différent, assurant avoir trouvé le témoignage de l'universitaire "très convaincant". "Elle m'a l'air d'être une femme très bien", avait-t-il ajouté.





Si Donald Trump a opté pour les railleries, le Sénat, lui, continue son enquête. Aux États-Unis, il revient à l'institution de donner son feu vert pour les postes à vie à la Cour suprême, plus haute juridiction du pays et arbitre des questions de société les plus épineuses (droit à l'avortement, régulation sur les armes à feu, mariage homosexuel...). Les républicains y détiennent actuellement une courte majorité, avec 51 sièges sur 100. La plupart soutiennent sans ciller Brett Kavanaugh, mais trois d'entre eux ont ouvertement exprimé leurs doutes. Et l'issue du vote, qui sera organisé au terme de l'enquête du FBI en cours, est à ce jour imprévisible.





Sous la pression des élus démocrates et d'une poignée de républicains, le président américain a ordonné vendredi au FBI de "mener une enquête complémentaire" sur Brett Kavanaugh, au lendemain de l'audition au Sénat de son accusatrice, Christine Blasey Ford. Enquête dont les conclusions doivent être rendue ce vendredi, après quatre jours de vérifications. Ce que les avocats de l'accusatrice n'ont pas manqué de rappeler, regrettant, dans un courrier adressé au directeur du FBI, que leur cliente n'ait pas été interrogée par les enquêteurs. Une autre femme, Deborah Ramirez, qui accuse Brett Kavanaugh d'avoir exhibé son sexe près de son visage lors d'une soirée arrosée à l'université de Yale au milieu des années 1980, a elle été entendue par le FBI.