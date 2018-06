"J'avais l'impression d'être une grande criminelle", la Française emprisonnée aux Etats-Unis raconte "la peur de sa vie"

Malheureusement les deux agents ne peuvent pas la laisser repartir et l'emmènent dans un bâtiment où ils prennent ses empreintes digitales et lui confisquent ses effets personnels. "C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir très peur. J'avais l'impression d'être une grande criminelle", relate-t-elle.





Les officiers l'autorisent à prévenir sa mère qui croit d'abord à une mauvaise plaisanterie. Cedella est conduite dans la nuit dans un centre de rétention de Tacoma dans l'Etat de Washington. La jeune fille séjourne dans une grande pièce qui abrite 60 lits superposés et une centaine de migrants. "Je me retrouve en prison. Nous sommes enfermés en permanence et dans la cour, il y a des barbelés et des chiens", explique-t-elle à nos confrères de l'AFP.





"On essayait de s'entraider, il y avait une bonne ambiance. Et voir des gens venus d'Afrique et d'ailleurs enfermés pour avoir essayé de passer la frontière, ça m'a fait relativiser mon expérience", dédramatise-t-elle.