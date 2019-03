Brésil : Jaïr Bolsonaro poste une vidéo obscène sur Twitter et provoque le malaise

Le tweet de Jair Bolsonaro, apparu en plein carnaval sur son compte suivi par 3,46 millions d'internautes, était toujours accessible mercredi. Ce même jour, le président a de nouveau tweeté sur le sujet, demandant: "Qu'est-ce que c'est, un 'golden shower' ?", expression qui en anglais désigne l'acte sexuel consistant à uriner sur son partenaire.





Des détracteurs du chef de l'Etat critiquent notamment le fait qu'il ait mis en relief une scène isolée pour dénigrer le carnaval, qui est l'occasion d'une gigantesque fête populaire dans toutes les villes du Brésil. D'autres lui reprochent une posture considérée comme indigne de ses fonctions, pour avoir diffusé cette vidéo obscène sur un réseau social, la rendant visible par le plus grand nombre, y compris des mineurs. L'accès de cette vidéo, à l'origine en accès libre, a été restreint quelques heures après sa publication.





Dans un communiqué publié mercredi soir, la présidence rappelle que cette publication a été faite depuis "le compte personnel" du président et qu'elle ne visait pas à "critiquer le carnaval de manière générale mais à montrer la distorsion" entre cette vidéo et l'esprit "du Roi Momo", monarque obèse et jovial qui symbolise "le ton détendu, ironique, la critique salutaire et la créativité de notre grande et démocratique fête populaire".