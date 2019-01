Jair Bolsonaro prend les commandes du Brésil : ses premières mesures annoncées

Victime d'une attaque à l'arme blanche, le 6 septembre dernier, le nouveau président élu sera ce mardi l'une des personnes les plus surveillées du monde pour son investiture. Rien ne sera laissé au hasard : système antimissile, une vingtaine d'avions de chasse, hélicoptères survolant le centre de la ville, l'espace aérien fermé... Un dispositif sécuritaire similaire à celui du Mondial-2014 et des JO de Rio en 2016. Tous les accès à la zone sont interdits à la circulation et les piétons ne peuvent pas apporter de sac à dos, de parapluie, ni même de poussette.





L'acte qui fera de Jair Bolsonaro le 38e président du Brésil sera paraphé dans l'hémicycle de la Chambre des députés où il signera le registre officiel, un petit livre vert, comme tous les chefs de l'Etat brésilien avant lui. Puis, le président s'engagera sous serment notamment à "défendre et appliquer la Constitution" tout en oeuvrant pour "l'Union, l'intégrité et l'indépendance du Brésil". Le moment le plus attendu par les Brésiliens sera la montée de la rampe du Palais du Planalto où il recevra des mains de son prédécesseur Michel Temer l'écharpe présidentielle, une pièce de soie jaune et verte, sertie d'or et de diamants. La tradition veut que le futur chef de l'Etat fasse le déplacement entre les deux places fortes du pouvoir brésilien à bord d'une Rolls-Royce décapotable, mais il pourrait opter pour une voiture blindée pour éviter tout risque d'attentat, ou si la pluie persiste.