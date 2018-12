Jamal Khashoggi et d'autres journalistes nommés personnalités de l'année par le magazine Time

"Les Sentinelles et la Guerre contre la vérité". C'est sous ce titre que le magazine Time a mis à l'honneur le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie à Istanbul, qui a été désigné mardi personnalité de l'année avec plusieurs autres journalistes : la Philippine Maria Ressa, les deux reporters birmans de l'agence Reuters Wa Lone et Kyaw Soe Oo, actuellement en prison, et la rédaction du journal local américain Capital Gazette, dont cinq membres ont péri lors d'une attaque perpétrée le 28 juin à Annapolis, dans l'Etat du Maryland.