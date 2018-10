Pourquoi la disparition d'un journaliste saoudien en Turquie embarrasse Donald Trump

"Nous sommes très déçus. Nous n'aimons pas ça et nous voulons savoir ce qu'il se passe là-bas." Ainsi a réagi Donald Trump, mercredi sur la chaîne Fox News, à la disparition de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien résidant aux États-Unis très critique du pouvoir en place dans son pays. L’homme, âgé de 34 ans, s’était rendu le 2 octobre dans le consulat saoudien d'Istanbul et n’a plus donné signe de vie depuis.