Japon : abdication de l'empereur Akihito

Au Japon, l'empereur Akihito a abdiqué et cédera son trône en faveur de son fils aîné Naruhito, le 1er mai 2019 à minuit précis. Une cérémonie obligatoire et dans le respect des traditions a eu lieu au palais, où seules quelques personnes ont été conviées. En 200 ans de règne impérial, le prince Naruhito devient le premier empereur à être désigné suite à une abdication. Les Japonais remercient Son excellence Akihito d'avoir su maintenir la tradition sacrée de leurs ancêtres.



