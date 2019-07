Japon : au moins un mort, 35 blessés et 12 personnes "sans signes vitaux" dans l'incendie d'un studio d'animation à Kyoto

"Nous sommes en train de suivre la situation et de voir comment nous allons procéder, nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment", a déclaré à l'AFP par téléphone une personne de la maison mère du studio. La police japonaise soupçonne une origine criminelle. "Un homme a versé un liquide inflammable et a mis le feu", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la préfecture de police de Kyoto. Selon les médias, le suspect présumé serait un quadragénaire, lui aussi été blessé. Il serait hospitalisé et sous surveillance policière.