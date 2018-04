Japon, au travail jusqu'à 80 ans

Le Japon vient d'effectuer une réforme de son système de retraite, comme la France. L'âge légal de départ à la retraite est passé à 71 ans dans l'Empire du Soleil et on peut même travailler jusqu'à 80 ans. La retraite moyenne est de 500 euros par mois, et le coût de la vie est plus cher que dans l'Hexagone.



