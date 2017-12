Japon, Australie, Nouvelle-Zélande... sont déjà en 2018

La fête bat déjà son plein en Asie et à l'Australie où les premiers feux d'artifices ont été tirés à l'occasion du Nouvel An. Comme chaque année, Sydney a été le théâtre d'un tonitruant feu d'artifice pour marquer 2018. La mégapole australienne a été, par ailleurs, la première à basculer dans la nouvelle année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.