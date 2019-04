Japon : Carlos Ghosn de nouveau arrêté

A cause de nouveaux soupçons de malversations financières, Carlos Ghosn a été interpellé une nouvelle fois dans la matinée du 4 avril 2019 à son domicile de Tokyo. Ses avocats dénoncent une arrestation révoltante. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, l'ex-patron de Renault et Nissan a accordé une interview exclusive à TF1, au cours de laquelle il a clamé son innocence. Carlos Ghosn a également fait appel au gouvernement français pour le défendre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.