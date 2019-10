Japon : inondations meurtrières après le passage du typhon Hagibis

JT 20H - Avec le passage du typhon Hagibis, un déluge s'est abattu samedi sur le Japon. Routes coupées, digue rompue, trains à grande vitesse submergés, ... Nos journalistes sur place nous font le point sur la situation.

Au Japon, le typhon Hagibis a provoqué des pluies d'une intensité inédite le samedi 12 octobre 2019. Selon les autorités, des dizaines de milliers de policiers et de pompiers tentent de venir en aide aux habitants, mais des zones entières sont totalement submergées. Le passage du typhon a tué 26 personnes et 18 autres sont toujours portées disparues.



